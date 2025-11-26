Смартфоны Honor 500 и Honor 500 Pro похожи на iPhone Air

Компания Honor посредством пресс-релиза анонсировала линейку смартфонов 500, состоящую из моделей 500 и 500 Pro. Это аппараты средней ценовой категории, в которых обещаны фотографические возможности флагманского уровня.

Базовый смартфон получил экран с диагональю 6,5 дюйма и рамками шириной 1,05 мм при толщине корпуса 7,75 мм. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4. Honor обещает в нём «широкий спектр функций защиты глаз, способных снизить дискомфорт от естественного колебания освещённости, мерцания, яркости и других факторов». Алгоритмы ИИ помогают работе таких функций, как AI Defocus Display и AI Motion Sickness.

Honor 500 получил горизонтально расположенные камеры со скруглёнными углами. Дизайн и цветовые варианты (синий, розовый, серебристый и чёрный) имеют сходство с тонкой моделью iPhone Air. Разрешение основной камеры составляет 200 Мп, а сверхширокоугольной 12 Мп.

Использовался процесс производства, который позволил сделать модуль камеры и заднее стекло единым целым. Honor 500 получил аккумулятор ёмкостью 8 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, проводной обратной зарядки 27 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Honor 500 начинают продавать в Китае по цене 2 699 юаней. О продажах в других странах не сообщается.

Honor 500 Pro предлагает экран размером 6,5 дюйма и прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Здесь добавлен телеобъектив с разрешением 50 Мп. Этот объектив поддерживает встроенную систему стабилизации SOIS для получения «чётких» и «плавных» снимков в процессе динамичных съёмок.

Аккумулятор в этом смартфоне тоже 8 000 мАч с такой же зарядкой. Наличие чипа HONOR C1+ RF Enhanced должно улучшить «приём сигнала, стабильность сети и скорость передачи данных, обеспечивая более плавную потоковую передачу и быстрое скачивание в условиях высокой нагрузки и слабого сигнала».

Honor 500 Pro доступен в Китае за 3 599 юаней.