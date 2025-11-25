Сайт Конференция
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Популярный фрукт усиливает иммунную систему и защищает её от повреждения клеток

Гранат является мощным антиоксидантом, а теперь он привлёк к себе внимание благодаря высокому содержанию соединений под названием эллаготанины. Ещё их можно найти в некоторых ягодах, орехах и семенах. Эти полифенолы метаболизируются кишечными бактериями с высвобождением уролитинов, в частности уролитина А (УА). Исследователи установили, что они способны замедлять процессы старения, усиливать иммунную систему и защищать её от повреждения клеток, сообщает popularmechanics.com со ссылкой на журнал Nature Aging.

Врач и онколог-иммунолог Доминик Денк (Dominic Denk) из Университетской клиники Франкфурта и команда исследователей из Института биологии опухолей и экспериментальной терапии им. Георга Шпейера-Хауса обнаружили, что УА способен омолаживать стареющую иммунную систему, воздействуя на митохондрии Т-клеток. Вилочковая железа вырабатывает Т-клетки для иммунной системы с целью борьбы с инфекцией и воспалением.

Старение иммунитета представляет собой постепенное ухудшение иммунитета, уменьшающее способность организма бороться с вредоносными агентами, такими как патогены и свободные радикалы. Врожденный иммунитет теряет Т-клетки. В адаптивной иммунной системе, которая непосредственно борется с инфекциями, количество Т-клеток памяти увеличивается. Т-клетки памяти умеют вести себя как стволовые клетки, обновляясь или превращаясь в Т-клетки других типов. Другая популяция Т-клеток под названием цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) специализируется на непосредственном уничтожении патогенов. Эффективность Т-клеток всех типов снижается с возрастом.

При получении добавок уролитина А у людей наблюдалось омоложение Т-клеток. Это укрепляло их иммунную систему и словно поворачивало стрелки времени вспять. В составе ЦТЛ есть отвечающий за образование новых митохондрий при старении старых белок. Уролитин А увеличил количество функциональных ЦТЛ и снижал окислительный стресс и воспаление.

Проделанная работа может иметь значение для будущих методов лечения рака. Восстановление молодости иммунной системы может привести к увеличению продолжительности здоровой жизни человека, позволяя дольше предотвращать часто связанные со старением хронические заболевания.

#здоровье #popularmechanics.com
Источник: popularmechanics.com
