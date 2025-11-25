Они войдут в состав автомобилей, серверов и человекоподобных роботов американской компании

Получив сначала один заказ от компании Tesla на производство чипов на сумму 16,5 млрд, Samsung обзавелась и вторым. Генеральный директор Tesla Илон Маск во время оглашения финансовых результатов за третий квартал 2025 года сообщил, что чип AI5 следующего поколения будут выпускать как Samsung, так и TSMC. Этот чип Samsung будет производить в Южной Корее.

Чип AI5 найдёт применение в составе беспилотных автомобилей Tesla, серверов с искусственным интеллектом и человекоподобных роботов. В автомобили его начнут устанавливать в конце 2026 года.

Производство будет вестись по техпроцессу 3-нм Samsung Foundry на заводе в Хвасоне. Также Samsung наладила производство чипов AI4 на техпроцессе 4-нм. Производство чипов AI6 будет выполняться на техпроцессе 2-нм на заводе в США.

Этот договор позволит Samsung дополнительно восстановить уверенность в своих силах как контрактного производителя полупроводниковых чипов. У чипов компании на техпроцессах 5-нм и 4-нм были проблемы с энергопотреблением и перегревом, поэтому заказчики перешли на предприятия TSMC.

Сейчас техпроцессы Samsung 4-нм третьего поколения и 2-нм первого поколения демонстрируют достойные результаты по сравнению с конкурирующими техпроцессами TSMC. Процессор Exynos 2600 скоро станет первым в мире, изготовленным по техпроцессу 2-нм Samsung Foundry. Помимо Tesla, компания Qualcomm также заказывает чипы на его основе.