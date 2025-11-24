Исследователи проанализировали папоротник Blechnum orientale на предмет образования крошечных кристаллов в клеточных стенках и межклеточном пространстве

Многие считают, что человечество избавится от зависимости от ископаемого топлива с помощью зелёной энергетики. Проблема в том, что для аккумуляторов, инверторов, ветряных турбин и многих других лежащих в основе электросетей технологий нужны редкоземельные элементы.

Редкоземельные элементы широко распространены в земной коре, но в небольших концентрациях. Их можно найти в таких рудах, как бастнезит или монацит, которые необходимо очистить для использования. На это уходит много энергии и возникает много токсичных отходов, наносящих вред окружающей среде, что противоречит идее зелёной энергетики.

Как оказалось, добыча таких руд не является единственным способом извлечения редкоземельных элементов. Известный американский портал popularmechanics.com рассказывает о публикации в журнале Environmental Science & Technology. Она рассматривает биологические особенности известного как фитодобыча процесса. В нём применяют специализированные растения («гипераккумуляторы») для извлечения редкоземельных элементов из земли или для образования кристаллов редкоземельных элементов в листьях. Некоторые растения состоят из редкоземельных элементов на 5% своей массы.

Китайские учёные проанализировали папоротник Blechnum orientale, который высасывает металлы из почвы. В ходе исследования велось наблюдение за точным химическим процессом внутри самого растения. Благодаря высокопроизводительной технологии визуализации и обширному химическому анализу было установлено, что растение образует наноразмерные кристаллы монацита как в клеточных стенках, так и в межклеточном пространстве.

Эти минералы для очистки редкоземельных элементов кристаллизуются во внеклеточных тканях в условиях окружающей среды, образуя дендритные нанокристаллы посредством биологически индуцированной минерализации в сочетании с неравновесным процессом самоорганизации.

Blechnum orientale является лишь одним растением из семейства гипераккумуляторов. Недостатком фитодобычи является то, что редкоземельных элементов в зоне доступа корней растений недостаточно для удовлетворения спроса всего мира. По крайней мере, более экологичная добыча того, что можно добыть, лишней не будет.