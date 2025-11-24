Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Samsung представит в Galaxy S26 обновлённый ассистент Bixby на основе Perplexity
В следующем году популярность Bixby может вырасти

С появлением генеративного искусственного интеллекта про виртуальных помощников от различных производителей, таких как Bixby от Samsung, мало кто вспоминает. На аппаратах южнокорейской компании доминирует Google Gemini, а собственному голосовому помощнику Samsung уделяется минимум внимания.

Это положение дел может измениться в начале 2026 года с релизом серии аппаратов Galaxy S26. Согласно появившемуся на X/Twitter слуху, Samsung переработает Bixby и предложит расширенные функции искусственного интеллекта на основе Perplexity. Помощник будет выполнять базовые задачи, такие как настройка будильников, а более сложные задачи, особенно требующие ввода данных с помощью ИИ, будут отданы Perplexity. Это напоминает, как Apple использует ChatGPT в Apple Intelligence.

Информация о том, что Samsung рассматривает возможности партнёрства с Perplexity, появляется не впервые. Ранее в этом году владельцам смартфонов и планшетов Samsung в США была предложена годовая бесплатная подписка на тарифный план Perplexity Pro по цене $200. Также сообщалось, что Samsung заинтересована в покупке доли в компании.

Одним из результатов этой интеграции представлен на телевизорах Samsung. Обновлённый интерфейс Bixby имеет возможности ИИ, в развитии которых приняли участие дипломированные специалисты от Perplexity и Microsoft.

Вряд ли Samsung захочет полностью перейти с Gemini на Perplexity, но ничего не мешает компании сотрудничать с несколькими партнёрами, чтобы предложить широкий спектр возможностей ИИ на своих устройствах.

#samsung #perplexity #bixby
Источник: sammobile.com
Сейчас обсуждают

Александр Беляев
15:28
Так это 70 лет назад было известно, когда делали дипломный проект такого автомобиля в МВТУ им. Баумана.
Будущее водородного транспорта зависит от совершенства систем хранения и получения водорода
Alagar81
15:27
Как хорошо что у меня с 20-го года 64 Гб и я давно не парюсь.
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Сергей Анатолич
15:19
Хранить? Вырабатывать из воды в самом автомобиле, в воде водорода аж 2/3. А будущее зависит от производителей нефтепродуктов и аккумуляторов. Если правильно пролоббируют правильных политиков, никаког...
Будущее водородного транспорта зависит от совершенства систем хранения и получения водорода
Docent
15:18
И стОит как крыло от "Боинга"
Cтали известны характеристики материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX для процессоров AMD
Dimon1996
15:10
Будем клепать древние ведра с никакущим качеством и постоянно поднимать ценник! Странно, продажи обвалились.... Отличный же был план, что могло пойти не так?! (c)
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
Алекс Федор
15:08
Похмелья год ждать это тоже не секрет
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
deema35
14:55
Как показывает практика за любым криптобумом идет криптопохмелье. Поэтому надо просто подождать и скоро мы увидим AI-похмелье. И Китайцы очень быстро наладят выпуск серверных видеокарт переделанных в ...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
link1pc
14:50
Да, именно так в источнике и написано... Также там написано: «Вы не проиграете, выбирая AMD или Intel: как отмечалось в нашей статье AMD против Intel, в последнее время AMD, как правило, выпускает л...
Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
Evgeniy Dyachkov
14:48
Среди моих знакомых есть кто играется на ПК (сам такой), есть кто играется на консолях... но вот 100%, ни один не станет продавать комп/консоль чтобы взять Steam Machines. Да и при покупке нового ПК, ...
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Владимир Безфамильный
14:18
Во времена HDD при наличии 3-4 дисков в системе требовался запас по мощности на старт системы из-за достаточно высоких требований по току для пуска и разгона шпинделей... В остальное время система сто...
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
