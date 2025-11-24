В следующем году популярность Bixby может вырасти

С появлением генеративного искусственного интеллекта про виртуальных помощников от различных производителей, таких как Bixby от Samsung, мало кто вспоминает. На аппаратах южнокорейской компании доминирует Google Gemini, а собственному голосовому помощнику Samsung уделяется минимум внимания.

Это положение дел может измениться в начале 2026 года с релизом серии аппаратов Galaxy S26. Согласно появившемуся на X/Twitter слуху, Samsung переработает Bixby и предложит расширенные функции искусственного интеллекта на основе Perplexity. Помощник будет выполнять базовые задачи, такие как настройка будильников, а более сложные задачи, особенно требующие ввода данных с помощью ИИ, будут отданы Perplexity. Это напоминает, как Apple использует ChatGPT в Apple Intelligence.

Информация о том, что Samsung рассматривает возможности партнёрства с Perplexity, появляется не впервые. Ранее в этом году владельцам смартфонов и планшетов Samsung в США была предложена годовая бесплатная подписка на тарифный план Perplexity Pro по цене $200. Также сообщалось, что Samsung заинтересована в покупке доли в компании.

Одним из результатов этой интеграции представлен на телевизорах Samsung. Обновлённый интерфейс Bixby имеет возможности ИИ, в развитии которых приняли участие дипломированные специалисты от Perplexity и Microsoft.

Вряд ли Samsung захочет полностью перейти с Gemini на Perplexity, но ничего не мешает компании сотрудничать с несколькими партнёрами, чтобы предложить широкий спектр возможностей ИИ на своих устройствах.