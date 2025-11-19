Сайт Конференция
Anno 117: Pax Romana установила рекорд по скорости продаж игр этой серии
Также был показан лучший результат по количеству одновременно играющих

Представители компании Ubisoft в интервью изданию PC Gamer рассказали, что недавно выпущенная градостроительная игра Anno 117: Pax Romana оказалась самой успешной в истории этой серии, которая длится на протяжении 25 лет. Сколько копий игры было продано, издатель сообщать не стал.

Зато было сказано о высоких оценках со стороны критиков. На портале Metacritic средний рейтинг в обзорах равен 85 баллов, на OpenCritic результат всего на один балл хуже. По этим оценкам игра также является рекордсменом серии.

Впрочем, не всё так гладко. Игру сразу после начала продаж критиковали за применение в ней искусственного интеллекта. В популярном игровом магазине Steam рейтинг игры всего 66% после публикации 4 500 отзывов. С другой стороны, в Steam игра показала лучший в серии результат по количеству одновременно играющих игроков. Их было более 50 000 человек, что в два с лишним раза превзошло показатель предыдущей игры Anno 1800.

#игры #anno
Источник: dtf.ru
