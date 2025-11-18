Это позволит Samsung больше зарабатывать на продаже смартфонов серии Galaxy S26

Неоднократно сообщалось о том, что компания Samsung поставит в смартфоны Galaxy S26 и S26+ свои процессоры Exynos 2600. Их стоимость примерно на $20–$30 ниже по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5, о чём рассказало южнокорейское издание Chosun Biz.

Данная скидка относится к первоначальным поставкам чипов Exynos 2600. Предположительно, цена за единицу будет пересмотрена после того, как мобильное подразделение выпустит нужный объём чипов. Это должно заметно повысить прибыль мобильного подразделения Samsung.

Премиальная модель Galaxy S26 Ultra получит только процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и на неё приходится половина продаж аппаратов серии Galaxy S. Флагманский чип Qualcomm будет использоваться и в части остальных смартфонов S26 в ряде стран, в том числе включая США. S26 и S26+ на Exynos 2600 будут предлагаться в Европе, Южной Корее и ряде развивающихся стран.

Samsung и Qualcomm используют архитектуру чипов Arm, но с разными подходами. Qualcomm разрабатывает собственные оптимизированные для смартфонов ядра CPU, в то время как Samsung только частично модифицирует стандартные ядра Arm. В результате флагманские процессоры Qualcomm в последние годы превосходили предложения Samsung.

По данным издания ETNews, Exynos 2600 на новом техпроцессе GAA 2-нм от Samsung продолжает испытывать проблемы с процентом выпуска годных чипов. Это противоречит недавней новости о том, что Exynos 2600 достиг стабильной производительности, увеличенной эффективности и терморегуляции, а также у него был улучшен нейронный процессор.