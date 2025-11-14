Отставание Core Ultra X7 358H от модели прошлого поколения 255H составило 4%

В интернете появились результаты тестирования одного из процессоров серии Intel Panther Lake, который чаще других упоминается в утечках. Мобильный чип средней категории Core Ultra X7 358H проверили в бенчмарке PassMark, где он проиграл нынешним процессорам Intel Arrow Lake-H. Результат однопоточного тестирования составил 4 282 балла, многопоточного — 29 426 баллов.

На изображении показаны эти результаты и спецификации процессора. Он находится на 491-м месте по скорости в многопоточном режиме и на 97-м месте в однопоточном режиме из 5 448 процессоров в базе данных бенчмарка.

Этот чип является 16-ядерным (4+8+4) и имеет 18 МБ кэша L3. Тактовые частоты не показаны, но однопоточная производительность уступает Core Ultra 7 255H и 265H, которые набирают 4 347 и 4 433 балла соответственно. В многопоточном тесте Core Ultra X7 358H на 4% отстаёт от 255H и примерно на 15% от Core Ultra 7 265H.

Волноваться за результаты пока рано, поскольку рассматривался ранний инженерный образец. Ранее появлялся результат тестирования встроенной графики Intel Arc B390 на архитектуре Xe3 в Geekbench, составивший 9 339 баллов. Это близко к показателю видеокарты GTX 1650 Super, но на 23% уступает мобильной RTX 3050. В другом тесте Arc B390 показал уровень мобильной карты RTX 3050 Ti. Такой разброс результатов также можно отнести на счёт ранних инженерных образцов.