Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
Покупателям это дорого обойдётся

Компания Apple собирается отказаться от технологии mini-LED и нынешних корпусов у некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro. Она планирует перейти на экраны типа OLED и переработать дизайн, сделав корпус тоньше, предложив сенсорный экран без выреза и обновлённый шарнир. Это может относиться только к премиальным моделям ноутбуков на процессорах M6 Pro и M6 Max. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, который говорит о появлении этих устройств в конце 2026 или начале 2027 годов.

Более точной даты появления ноутбуков следующего поколения Гурман в очередной информационной рассылке Power On не назвал. В сетях поставок Apple сохраняется неопределённость в отношении производства OLED-дисплеев, так что компания наверняка и сама не знает точных дат.

Сообщается, что компания Samsung планирует установить необходимое оборудование для начала масштабного производства панелей OLED. Установка должна быть завершена в четвёртом квартале 2026 года. Любая задержка со стороны Samsung может вызвать перенос сроков выпуска ноутбуков MacBook Pro M6 Pro и M6 Max.

Также Гурман сообщил, что Apple выпустит процессоры M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra в первой половине 2026 года. Они войдут в состав следующего поколения устройств MacBook Pro и Mac Studio. Далее в планах компании значится выпуск новых MacBook Air M5 и Mac mini.

#apple #процессоры #ноутбук #macbook
Источник: wccftech.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter