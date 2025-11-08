Также временно наблюдались проблемы с отображением интерфейса YouTube Shorts

YouTube ведёт бой с блокировщиками рекламы с 2023 года и не устаёт напоминать о том, что их использование противоречит правилам платформы. Желающих избавиться от рекламы это не останавливает.

В пятницу всплеск активности DownDetector создал впечатление, что на YouTube начались проблемы в работе, но оказалось, что пострадала только часть пользователей, у которых установлены блокировщики рекламы. При попытке открыть YouTube они видели практически пустую веб-страницу. При попытке зайти через другой браузер без блокировщика или через мобильное приложение проблем не было.

Это не первый случай проблем подобного рода. За последний год были случаи медленной загрузки видео при использовании блокировщика рекламы (они продолжаются и сейчас), а также блокировщики рекламы стали причиной резкого падения количества просмотров на платформе. Сегодня же была ещё одна проблема с YouTube Shorts: некорректное отображение пользовательского интерфейса вокруг видео, включая комментарии, кнопку «Мне нравится» и описание видео. Эта неполадка была быстро устранена.