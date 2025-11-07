Это сделает устройства похожими на смартфоны от компании Nothing

Двух месяцев не прошло с момента начала продаж аппаратов iPhone 17, а слухи относительно линейки iPhone 18 появлялись уже неоднократно. Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщил, что эти устройства могут получить дизайн в духе смартфонов Nothing Phone.

Это означает наличие задней крышки с прозрачным дизайном. Несколько недель назад этот же источник утверждал, что представители линейки iPhone 18 Pro получат «слегка прозрачное» стекло задней крышки.

Пока неясно, как именно будет выглядеть прозрачная задняя крышка и будут ли видны внутренние компоненты, настоящие или нет. Если Apple предложит такой дизайн, она не может претендовать на оригинальность, поскольку в своё время подобными решениями отметились производители Android-смартфонов Nothing, HTC и Xiaomi, предлагающие телефоны с прозрачным или полупрозрачным дизайном. Смартфоны HTC U12 Plus и Xiaomi Explorer Edition были выпущены ещё в 2010-х годах. Аппарат Xiaomi некоторые критиковали за то, что под прозрачной крышкой у него были фиктивные элементы, а не настоящие компоненты смартфона.

Ещё Digital Chat Station заявил, что Apple рассматривает дизайн с отверстием в дисплее вместо Dynamic Island. Также компания якобы тестирует основную камеру с переменной диафрагмой (как на старых флагманах Samsung, Huawei и Xiaomi). Модель Pro Max может получить аккумулятор в «стальном корпусе».

В своё время Apple выпускала полупрозрачные компьютеры Mac, ставшие в 1990-х годах культовыми продуктами, так что для неё такой дизайн не будет в новинку.

Ожидается, что оба представителя серии iPhone 18 Pro будут работать на процессоре A20 Pro. Он будет выпускаться по техпроцессу TSMC 2-нм с использованием технологии CoWoS (Chip on Wafer on Substrate). Это обеспечит более тесную интеграцию процессора, унифицированной памяти и нейронного движка. Также эти аппараты получат модем Apple C2.