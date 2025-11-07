RTX 50 SUPER должны были получить увеличенный объём видеопамяти, но теперь не исключено, что релиз полностью отменят

От компании NVIDIA в 2026 году ждали выпуска видеокарт серии GeForce RTX 50 SUPER. Теперь высказываются предположения, что релиз могут перенести или полностью отменить из-за дефицита памяти DRAM. За последние несколько недель стоимость DRAM и флеш-памяти резко выросла, в первую очередь по причине высокого спроса со стороны сегмента искусственного интеллекта.

Потребительская память DDR5 за несколько месяцев подорожала вдвое. Это относится и к памяти GDDR. Статистика от DRAMeXchange показала, что цены на старые модели памяти выросли более чем вдвое за неделю. Цены на память GDDR7 на биржевом портале не публикуются, но наверняка и она подорожала примерно на столько же.

Видеокарты GeForce RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER и RTX 5070 SUPER должны были получить память GDDR7 объёмом 3 ГБ. Высокие цены и дефицит могут заставить NVIDIA сосредоточиться на продуктах с более высокой доходностью, вроде GPU RTX PRO 6000 Blackwell с объёмом видеопамяти до 96 ГБ, использующих те же чипы памяти 3 ГБ. Или предпочтение могут отдать RTX 5090 для ноутбуков, где применяют чипы 3 ГБ, всего до 24 ГБ на 256-битной шине.

Ранее утверждалось, что NVIDIA хочет выпустить серию GeForce RTX 50 SUPER в первом-втором кварталах 2026 года, анонсировав их на выставке CES 2026 или на специальном мероприятии GeForce. Некоторые не отказались бы получить карты с большим объёмом видеопамяти, что и должны были дать GeForce RTX 50 SUPER. RTX 5080 SUPER предлагала бы до 24 ГБ видеопамяти, 5070 Ti — до 24 ГБ, а RTX 5070 SUPER — 18 ГБ. Ближайшие месяцы покажут, можно ли рассчитывать на выпуск этих карт.