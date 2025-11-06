Устройство вышло за пределы Китая и постарается проявить себя лучше, чем iPhone Air

Хотя пользователи ясно дают понять, что не заинтересованы в слишком тонких смартфонах с небольшой ёмкостью аккумуляторов, производители не теряют надежды переубедить их. После неудачи Samsung и малого спроса на Apple iPhone Air за пределами Китая неясно, не будут ли эти старания напрасными. Очередную попытку предпринимает Motorola.

Её устройство было представлено в Китае в середине октября. Сейчас смартфон поступает в продажу в Великобритании, Европе и на Ближнем Востоке.

Edge 70 получил корпус толщиной 5,99 мм, что немного больше по сравнению с Galaxy S25 Edge и iPhone Air. Внутри него находятся кремниево-углеродный аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, экран размером 6,67 дюйма, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища и процессор Snapdragon 7 Gen 4. Управляет работой этих компонентов операционная система Android 16. Смартфон обладает основной и сверхширокоугольной камерами с разрешением 50 Мп в обоих случаях. Мощность проводной зарядки составляет у него 68 Вт.

Экран pOLED Super HD обладает разрешением 1220×2712 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, плотностью пикселей 446 ppi и соотношением сторон 20:09. Он поддерживает HDR10+, частоту дискретизации сенсорного ввода до 300 Гц и пиковую яркость до 4500 нит. Поверх него установлено стекло Gorilla Glass 7i.

Цена этого устройства начинается от 799 евро/699 фунтов стерлингов. Для сравнения, Galaxy S25 Edge в Евросоюзе стоит 1249 евро, а iPhone Air — 1199 евро. Таким образом, хотя дешёвым новый смартфон Motorola не назовёшь, он значительно доступнее двух вышеназванных моделей.