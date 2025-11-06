Perplexity считает действия Amazon угрозой для интернет-пользователей

Ряд разрабатывающих искусственный интеллект компаний продвигают своих ИИ-агентов в качестве инструментов для совершения онлайн-покупок от лица пользователя. В компании Amazon не обрадовались тому, что бот Perplexity выполняет эти действия на её платформе, направив письмо с требованием прекратить эту деятельность. Браузер Comet AI компании Perplexity был представлен в 2025 году. Он способен на поиск информации в режиме реального времени, содержит инструменты конфиденциальности и интеллектуального помощника для автоматизации задач пользователей. В число этих задач входят и онлайн-покупки.

Amazon считает, что Comet нарушает условия обслуживания, ухудшает качество покупок и создаёт угрозу конфиденциальности. Amazon обвиняет Perplexity в совершении компьютерного мошенничества, не раскрывая данных о том, совершает ли ИИ-агент покупки от имени пользователя. Условия использования магазином Amazon.com запрещают использование информации об учётных записях в интересах третьих лиц и использование инструментов сбора и извлечения данных. Браузер Comet хранит учётные данные для входа на сайты локально, что может нарушать эти условия.

Amazon отмечает, что другие работающие от имени людей сторонние агенты идентифицируют себя, включая приложения для доставки еды и рестораны, в которых они принимают заказы, приложения служб доставки и магазины, в которых они совершают покупки, а также онлайн-турагентства и авиакомпании, которые бронируют билеты для клиентов.

Perplexity назвала угрозы Amazon травлей и считает её претензии направленными против инноваций. «Это первый судебный иск Amazon против работающей с ИИ компании, который представляет угрозу для всех интернет-пользователей». Perplexity считает, что её бот не обязан идентифицировать себя как агент Amazon. В компании полагают, что таким образом Amazon хочет заблокировать бота. Люди могут поддаться рекламе или совершить спонтанные покупки, в отличие от ботов, что выгодно для Amazon. При этом у Amazon есть собственные функции покупок на базе ИИ и бот.

Perplexity регулярно оказывается в центре разбирательств. В 2024 году её обвиняли в краже контента и обмане. Cloudflare недавно обвинила её в парсинге сайтов, которые явным образом запрещали это делать. Reddit подал на Perplexity и ещё две компании в суд за парсинг пользовательского контента без лицензии.