Студии не могут позволить себе уйти из Steam, который даёт им основной доход

Магазин Steam настолько прочно лидирует на рынке компьютерных игр, что некоторые начинают задаваться вопросом, не превратился ли он в монополиста. В опросе более 300 руководителей крупных игровых компаний США и Великобритании 72% участников согласились с тем, что Steam является монополистом на рынке ПК-игр. 88% опрошенных заявили, что как минимум 75% их доходов поступают от Steam. У 37% опрошенных этот показатель достигает 90%.

Недавно число одновременно активных пользователей в Steam превысило 41 млн человек. И всё же Steam не контролирует весь рынок. Существуют магазины Epic Games Store и Windows Store, где проводятся бесплатные раздачи игр, есть подписка Microsoft Game Pass и более низкие комиссии с продаж. При этом их популярность намного уступает Steam.

Существуют альтернативные магазины, такие как GOG и itch.io, которые сосредоточились на инди- и ретро-играх. Некоторые из самых популярных игр для ПК, такие как Fortnite, Minecraft, League of Legends и World of Warcraft, недоступны в Steam.

Всё это не помешало Steam получить обвинения в использовании доминирующего положения на рынке для контроля цен. В прошлом году инициированный Wolfire Games коллективный иск был направлен против комиссии в 30% и утверждал, что Steam отговаривает компании от снижения цен в магазинах, взимающих меньшие комиссии с продаж.

В недавнем опросе разработчики ответили на вопросы о главных проблемах рынка ПК. Растущая популярность бесплатных игр вроде Fortnite, DOTA 2, Counter-Strike 2, Call of Duty: Warzone и Roblox беспокоит 40% респондентов. Примерно треть упомянула насыщенность рынка и трудности нахождения игр. Аналогичная доля участников опроса выразила обеспокоенность по поводу сервисов на основе подписки.