Магазин Steam настолько прочно лидирует на рынке компьютерных игр, что некоторые начинают задаваться вопросом, не превратился ли он в монополиста. В опросе более 300 руководителей крупных игровых компаний США и Великобритании 72% участников согласились с тем, что Steam является монополистом на рынке ПК-игр. 88% опрошенных заявили, что как минимум 75% их доходов поступают от Steam. У 37% опрошенных этот показатель достигает 90%.
Недавно число одновременно активных пользователей в Steam превысило 41 млн человек. И всё же Steam не контролирует весь рынок. Существуют магазины Epic Games Store и Windows Store, где проводятся бесплатные раздачи игр, есть подписка Microsoft Game Pass и более низкие комиссии с продаж. При этом их популярность намного уступает Steam.
Существуют альтернативные магазины, такие как GOG и itch.io, которые сосредоточились на инди- и ретро-играх. Некоторые из самых популярных игр для ПК, такие как Fortnite, Minecraft, League of Legends и World of Warcraft, недоступны в Steam.
Всё это не помешало Steam получить обвинения в использовании доминирующего положения на рынке для контроля цен. В прошлом году инициированный Wolfire Games коллективный иск был направлен против комиссии в 30% и утверждал, что Steam отговаривает компании от снижения цен в магазинах, взимающих меньшие комиссии с продаж.
В недавнем опросе разработчики ответили на вопросы о главных проблемах рынка ПК. Растущая популярность бесплатных игр вроде Fortnite, DOTA 2, Counter-Strike 2, Call of Duty: Warzone и Roblox беспокоит 40% респондентов. Примерно треть упомянула насыщенность рынка и трудности нахождения игр. Аналогичная доля участников опроса выразила обеспокоенность по поводу сервисов на основе подписки.