Модели OpenAI будут работать не только на инфраструктуре Microsoft

Компания OpenAI в понедельник объявила о заключении крупного партнёрского соглашения с AWS в сфере облачной инфраструктуры искусственного интеллекта. До начала года эксклюзивным партнёром OpenAI была Microsoft Azure.

В связи с огромным спросом на вычислительные ресурсы со стороны OpenAI Microsoft смягчила условия партнёрства. Она позволила OpenAI создать свою ИИ-инфраструктуру, в первую очередь для исследовательских и обучающих моделей. При этом у Microsoft было право преимущественного выбора. В октябре Microsoft объявила о ключевых изменениях в партнёрстве. Они позволили OpenAI размещать не связанные с API продукты (включая ChatGPT и Sora) на платформах любого облачного провайдера.

Соглашение OpenAI и AWS начинает действовать немедленно. В рамках сделки OpenAI выплатит AWS около $38 млрд в течение семи лет. AWS сдаёт в аренду OpenAI тысячи графических процессоров NVIDIA GB200 и GB300 через серверы Amazon EC2 UltraServers.

AWS ожидает, что OpenAI будет использовать все запланированные мощности до конца 2026 года и может расширить их в 2027 году. Инфраструктура может быть использована как для инференса для ChatGPT, так и для обучения моделей следующего поколения.