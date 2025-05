Флагманский смартфон Xperia 1 VII анонсируют 13 мая с улучшениями от серии камер Alpha

Для поклонников смартфонов Sony ожидание анонса следующего флагмана близко к завершению. В ролике на YouTube Sony сообщила, что её флагманский аппарат Xperia 1 VII будет представлен 13 мая.

Хотя Sony не имеет большой доли на мировом рынке смартфонов, компания продолжает ориентироваться на свою аудиторию. Ранее предполагалось, что Xperia 1 VII может быть представлен 15 мая. В итоге это случится на пару дней раньше.

В видео с названием «The next ONE is coming» Sony рассказала кое-что об устройстве. Было сказано, что Xperia 1 VII будет «на базе Alpha». Это может относиться как к аппаратным, так и программным улучшениям. Серия Alpha — это линейка камер Sony, поэтому велика вероятность, что технология Alpha повлияет на программные возможности телефона. Особенно учитывая, что Xperia 1 VII сохраняет угловатый дизайн своих предшественников.

Утекшие изображения уже дали представление о том, чего ожидать от модели Xperia в этом году. Устройство получит тройной выступ камер на задней панели, как и в прошлом году. Ожидается, что Xperia 1 VII будет оснащён основной камерой 48 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и телеобъективом 12 Мп с перископом.

Ожидается, что спереди сохранятся толстые рамки, а диагональ экрана составит 6,5 дюйма. В этом году Xperia 1 VII может также получить рельефную рамку, как и предыдущие модели Xperia.

Кнопка питания на правой стороне устройства будет совмещена со сканером отпечатков пальцев. Кнопка регулировки громкости и отдельная клавиша камеры также находятся справа. Sony сохранила аудиоразъём и слот для SIM-карты, не требующий инструмента для извлечения.





Предположительно, в основе Xperia 1 VII будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти.