FromSoftware готовит релиз кооперативной игры Nightreign и новую франшизу для Switch

В понедельник компания FromSoftware объявила, что мировые продажи её самой известной игры, Elden Ring, превысили 30 миллионов копий. Новость появилась спустя три года и несколько месяцев после февральского релиза 2022 года ролевой игры с открытым миром, которая позже получила множество наград «Игра года».

Сочетание доведённой до совершенства формулы Soulslike в открытом мире и проработки мира Дж. Р. Р. Мартином покорило миллионы фанатов, которые в прошлом году получили больше контента с выходом крупного дополнения Shadow of the Erdtree. FromSoftware пока не предоставила обновлённых данных о продажах DLC. Из предыдущего отчёта известно, что Shadow of the Erdtree разошлось тиражом в 5 миллионов копий всего за первые три дня после выхода. При таком темпе продажи, вероятно, приближаются к 10 миллионам.

Скоро фанатов ждёт больше Elden Ring, хотя и в совершенно ином формате. Кооперативный спин-офф Nightreign должен выйти примерно через месяц. Разработчики только что опубликовали официальные системные требования для ПК.

FromSoftware также анонсировала совершенно новую франшизу под названием The Duskbloods, которая будет эксклюзивом для Nintendo Switch 2. Позже компания заверила фанатов, что Nightreign и The Duskbloods (в котором тоже будет мультиплеер) не свидетельствуют о желании студии отказаться от одиночных игр.