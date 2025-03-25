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Игра Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PlayStation 5 17 апреля
Indiana Jones and the Great Circle добирается до популярной игровой консоли от Sony

Вчера инсайдер billbil-kun сообщил, что анонс даты выхода версии Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5 состоится сегодня, а понедельник. Так и случилось, и издатель Bethesda Softworks объявил, что вышедшая в декабре и получившая высокие оценки приключенческая игра от первого лица от студии MachineGames дебютирует на консоли Sony меньше чем через месяц — 17 апреля.

Цифровые предзаказы уже открыты, а физические, в зависимости от региона, станут доступны в ближайшее время. Пользователи смогут выбрать одну из трёх версий: стандартное издание, доступное как в цифре, так и на диске; премиальное издание, также представленное в обоих форматах; и коллекционное издание, которое будет продаваться только в рознице.

Все предзаказы дадут игрокам набор The Last Crusade Pack, включающий наряд Traveling Suit Outfit и предмет Lion Tamer Whip для использования в игре. Более дорогое премиальное издание также добавит наряд Temple of Doom Outfit, цифровой артбук и доступ к сюжетному дополнению The Order of Giants, выход которого запланирован на 2025 год. Кроме того, премиальное издание, как и коллекционное, предоставит два дня раннего доступа, благодаря чему фанаты Индианы Джонса смогут начать играть уже 15 апреля.

Коллекционное издание за $199 дополнительно включает следующие физические предметы ко всему вышеперечисленному:

  • Глобус Great Circle высотой 11 дюймов с головоломкой, которая открывает скрытое отделение при решении
  • Реплика артефакта Allmaker Relic
  • Журнал приключений
  • Увеличенный стальной бокс Jumbo SteelBook для коллекционного хранения

Bethesda заявила, что Indiana Jones and the Great Circle была «визуально оптимизирована» для PS5 Pro, не раскрыв подробностей. Скорее всего, эта информация появится в оставшиеся до релиза недели. Кстати, разработчики добавят новые способности для кнута, независимо от платформы, с выходом бесплатного обновления. В режиме «Открытый сезон» удар кнутом по врагу временно увеличит получаемый им урон от последующих атак, а способность «Ловкость рук» позволит выбить оружие из рук врага и притянуть его к Инди.

#игры
Источник: wccftech.com
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