Опубликован отчёт доходности игр на ПК и консолях за декабрь

Вышел последний отчёт от Newzoo за декабрь 2024 года. В нём подробно рассматриваются показатели вовлечённости на ПК и консолях на шести рынках, а также рейтинги доходов. Поскольку речь идёт о декабре, многие игры, которые ранее выпали из рейтингов, вернулись благодаря праздничным распродажам с крупными скидками. Это позволило им подняться в рейтинге. Marvel Rivals и Path of Exile 2 продолжают занимать ведущие места.

Они, а также Indiana Jones and the Great Circle, показали в декабре отличные результаты. Поскольку Marvel Rivals является бесплатной, её аудитория значительно расширилась. Запуск Marvel Rivals поднял игру на третье место, оставив многие игры-сервисы ниже. Это также привело к крупнейшему падению Overwatch 2, который опустился с 9-го на 12-е место.

Indiana Jones and the Great Circle добилась значительных успехов после выхода. Игра была включена в Day One Game Pass, что позволило игрокам опробовать её по значительно сниженной цене. Это обеспечило доступ к качественной и хорошо разработанной игре через Game Pass. Хотя игра не смогла попасть в верхние позиции, она заняла 17-е место в рейтинге вовлечённости. Учитывая, что игра недоступна на PlayStation, это является большим достижением.

Что касается доходов, Grand Theft Auto V показала значительный рост в декабре благодаря выходу DLC Agents of Sabotage. Это подняло игру на восемь позиций, дав 8-е место в рейтинге.

Благодаря большим скидкам такие игры, как Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077, вернулись в топ-20 по доходам, чему помогли праздничные распродажи.

Главным сюрпризом стала Gran Turismo 7. Благодаря 25-й годовщине франшизы игра поднялась на 25 позиций — с 39-го на 14-е место, вновь войдя в топ-20.

Как и в предыдущем месяце, EA Sports College Football 25 продолжала демонстрировать хорошие результаты. Игра поднялась на пять позиций, заняв 10-е место, благодаря скидке в 50 % на всех платформах. EA Sports College Football 25 оказалась чрезвычайно успешной, что помогло ей оставаться в верхних строках рейтингов.

Многие игры, вошедшие в топ-20, обязаны своим успехом праздничным скидкам, что характерно для любого крупного мирового праздника. Благодаря событиям, таким как зимняя распродажа Steam, в этот период игроки чаще покупают игры, что способствует росту премиальных игр в рейтингах.

Вероятно, такие игры, как Marvel Rivals и Path of Exile 2, продолжат приносить прибыль. В Marvel Rivals сейчас проходит событие Spring Festival, а также стартовал первый полноценный сезон. Кроме того, Path of Exile 2 находится в раннем доступе, и в будущем от Grinding Gear Games ожидается множество изменений.