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Lenovo анонсировала планшеты на Android, игровое устройство на SteamOS и новые ноутбуки
Lenovo представила ThinkBook с разворачивающимся экраном

Компания Lenovo начинает год с представления двух планшетов на Android, которые включают в себя возможности ИИ, а также технологию Circle to Search. Ещё представлено новое игровое портативное устройство Lenovo, работающее на SteamOS, и множество новых ноутбуков.

Lenovo анонсировала планшеты Yoga Tab Plus и Idea Tab Pro. Lenovo Yoga Tab Plus обладает 12,7-дюймовым дисплеем 3K с антибликовым покрытием, яркостью 900 нит и частотой обновления 144 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который помогает запускать набор функций Lenovo AI Now. Сюда входят как облачные, так и локальные возможности ИИ. Планшет поддерживает клавиатуру 2-в-1 и стилус Lenovo Tab Pen Pro. Он должен стать мощным медиа-устройством с настроенным аудио от Harman Kardon, включая динамики с 4 сабвуферами и 2 твиттерами. Также имеется батарея 10200 мАч, зарядка мощностью 45 Вт, 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Планшет работает на Android 15.

Lenovo Yoga Tab Plus поступит в продажу в конце января с начальной ценой $699.

Idea Tab Pro предлагает очень похожие возможности с тем же размером экрана, матовым покрытием и частотой обновления, но без высокой яркости. Также имеются динамики JBL, Android 14, 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища, такая же батарея 10200 мАч и зарядка мощностью 45 Вт. За скорость отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400.

Lenovo Idea Tab Pro будет доступен в апреле за цену от $349.

Lenovo Tab — бюджетный планшет с экраном 10,1 дюйма, Android 14, 4 ГБ памяти и до 128 ГБ хранилища, а также процессором MediaTek Helio G85. Он стоит от $159 и будет доступен с июня.

Компания также анонсирует 8,8-дюймовый планшет Lenovo Legion Tab, работающий на Android, за $499.

Ещё Lenovo анонсирует три новых портативных игровых устройства. Первое — это всего лишь прототип. Устройство с экраном 8,8 дюйма и съёмными контроллерами/джойстиками от первого Legion Go, но с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme и обновлёнными компонентами. Дата выхода этой модели пока не названа. Lenovo заявляет, что оно появится на рынке в 2025 году.

Раньше на рынок выйдет Legion Go S — новое универсальное портативное устройство в двух версиях. Обе работают на процессоре AMD Ryzen Z2 Go. Lenovo выпустит Legion Go S с операционной системой Windows или SteamOS. Первая версия поступит в продажу за $729 в этом месяце, с вариантами от $599, начиная с мая. Версия с SteamOS будет стоить от $499 и использовать то же программное обеспечение, что и Steam Deck от Valve. Это первое игровое портативное устройство на данной платформе. Оно получило экран 8 дюймов, батарею 55,5 Вт*ч и более мощный процессор.

Lenovo Legion Go S с SteamOS выйдет в мае.

Кроме этих устройств, Lenovo также анонсировала множество новых ноутбуков. Yoga Slim 9i (14 дюймов) — первый в мире ноутбук с камерой под дисплеем. У него соотношение экрана к корпусу 98% и цена $1849. Yoga Book 9i продолжает концепцию двухэкранных ноутбуков Lenovo с начальной ценой $1999, а Yoga Book 9i Aura Edition — это новейший ноутбук с Intel Copilot+ с начальной ценой $1599. Yoga Slim 7i Aura Edition также поступит в продажу с ценой от $1099.

Особое внимание заслуживает IdeaCentre Mini x, который работает на чипе Snapdragon X Plus и является первым в мире настольным ПК с чипом Qualcomm. Он будет стоить от $659 и поступит в продажу в апреле.

Другие примечательные новинки из линейки ноутбуков Lenovo 2025 года включают новые игровые ноутбуки Legion с последней видеокартой RTX 5090 от Nvidia, а также новые игровые мониторы.

Серия Think представляет первый в мире раскладной ноутбук — ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, который может превращаться из 14-дюймового дисплея в 16,7-дюймовый дисплей путём вертикального раскатывания экрана. Lenovo выпустит этот ноутбук в первом квартале 2025 года с начальной ценой $3499.

#ноутбуки #lenovo
Источник: 9to5google.com
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