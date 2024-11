Nothing Phone (3) пока не выглядит как флагман

Компания Nothing не стала в этом году выпускать новый флагманский смартфон. Последний её премиальный аппарат, Phone (2), был представлен в 2023 году. Теперь готовится релиз нового устройства, которое появилось на тестовой платформе. Это позволило узнать о процессоре, который используется в новом Nothing Phone (3).

Аппарат протестировали в GeekBench с модельным номером A059. Считается, что это Nothing Phone (3), у которого процессор Snapdragon 7s Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти. С этими характеристиками аппарат набрал 1149 баллов в одноядерном тесте и 2813 баллов в многоядерном. В базе также указана операционная система Android 15. Скорее всего, сверху установлена программная оболочка NothingOS 3.0.

Nothing Phone (2) был премиальным смартфоном с флагманским процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Быть может, Nothing на этот раз выпустит модель средней ценовой категории, как Phone (1). Или это самая младшая модель серии Phone (3). Несколько месяцев назад в базе данных IMEI были замечены два устройства Nothing с номерами A059 и A059P. Второй может представлять из себя более мощный вариант Pro.

Согласно имеющейся информации, запуск Nothing Phone (3) может состояться в 2025 году. Возможно, у него будет кнопка действия. Обычный Nothing Phone (3) получит экран с диагональю 6,5 дюйма. Модель Nothing Phone (3) Pro может получить более крупную панель размером 6,7 дюйма. Первоначально предполагалось, что третье поколение будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3. Модель Pro может получить название Nothing Phone (3)+ и чип Dimensity 9400.