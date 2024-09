Компания Sony анонсировала PlayStation 5 Pro

Нынешняя неделя получается весьма богатой на анонсы. Компания Apple провела главный анонс года в понедельник, затем во вторник компания Huawei анонсировала необычный складной смартфон. Следом за этим Sony представила игровую консоль PlayStation 5 Pro, слухи о которой циркулировали на протяжении последних месяцев.

В рамках презентации были показаны возможности консоли в плане улучшений визуальных эффектов. Главный системный архитектор PlayStation рассказал, что три четверти геймеров предпочитают режим производительности, а не точности и качества. Разработчики постарались снизить разницу между этими режимами.

Был увеличен графический процессор, благодаря чему скорость рендеринга выросла на 45%. Количество вычислительных блоков выросло на 67%, а скорость памяти — на 28%. В два или три раза быстрее стала трассировка лучей. Третьим главным новшеством является управляемый ИИ-апскейлер PlayStation Spectral Super Resolution. Изображение анализируется пиксель за пикселем и реконструируется для повышения детализации при обеспечении плавности отображения.

Были показаны работающие на PlayStation 5 Pro игры. В их число вошли The Last of Us: Part 2 Remastered, Spider-Man 2, Ratchet and Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 и Hogwarts Legacy. В режиме производительности все они стали выглядеть лучше по сравнению с PlayStation 5. Выросло разрешение, и была улучшена трассировка лучей.

Ждать начала продаж предстоит до 7 ноября, то есть почти 2 месяца. Заплатить за новую консоль придётся 800 евро, что может отпугнуть ряд покупателей.

После окончания презентации появились дополнительные подробности. Режим PS5 Pro Game Boost улучшит игры от PlayStation 4, повышая в них разрешение и увеличивая стабильность. Бесплатные обновления ряда игр принесут поддержку функциональности PlayStation 5 Pro. Среди этих игр — Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered.

Консоль поддерживает новый стандарт Wi-Fi 7, VRR и 8K. Объём твердотельного накопителя составляет 2 ТБ. В комплект поставки консоли войдут контроллер DualSense и игра Astro's Playroom.