PlayStation 5 Pro почти готова к поступлению на прилавки

Достаточно надёжный инсайдер Lunatic Ignus, который недавно делился точными сведениями относительно игр State of Play и Black Myth: Wukong, на портале Discord рассказал о сроках появления PlayStation 5 Pro. Если он окажется прав, ждать осталось меньше недели, поскольку анонс может состояться на следующей неделе во вторник или в среду. В конце месяца за анонсом последует презентация State of Play, где будут продемонстрированы новые игры Sony и возможная мировая премьера. Впрочем, премьеру могут перенести на декабрь и провести в рамках мероприятия The Game Awards.

Сама Sony официально про сроки выпуска обновлённой консоли не говорила, но работа над ней точно ведётся. На прошлой неделе инсайдер billbil-kun рассказал, что получил доступ к упаковке устройства и продемонстрировал дизайн системы в виде эскиза. На игровом мероприятии Gamescom в конце августа разработчики также обсуждали новую систему и её возможности.

Стандартная PlayStation 5 предлагается в двух изданиях, но PlayStation 5 Pro может получить только цифровой вариант. За счёт этого японский производитель может снизить стоимость устройства, испытывая затруднения с уменьшением себестоимости производства. Об этом говорит повышение цен на базовый вариант PlayStation 5 в Японии.