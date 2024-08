Final Fantasy XVI перестанет быть эксклюзивом PlayStation 5

Поклонники видеоигр давно ждут появления Final Fantasy XVI на разных платформах. Теперь стало известно, что на компьютерах она появится 17 сентября. Поначалу она была эксклюзивной для игровой консоли PlayStation 5, выйдя в июне 2023 года. С тех пор разработчики успели добавить два платных расширения и выпустить множество исправлений.

Анонс был опубликован вместе с трейлером Final Fantasy XVI. Известный инсайдер под ником NateDrake утверждает, что в дальнейшем игра может появиться и на Xbox. Разработчики ранее говорили, что хотят сделать свою игру доступной как можно большему кругу геймеров.





Новый трейлер получил название Deliverance и демонстрирует игровой процесс. Базовая игра на ПК будет стоить $49,99, а полное издание с двумя расширениями под названием The Rising Tides и Echoes of the Fallen обойдётся в $69,99.

Системные требования на компьютерах не самые высокие, но игра занимает на диске 170 ГБ. Желающие могут скачать демонстрационную версию в магазине Steam.