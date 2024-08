Очередное знакомство с игровым процессом видеоигры Avowed назначено на 23 августа

Журналист популярного технологического сайта The Verge Том Уоррен на этой неделе рассказал, что видеоигра Avowed будет выпущена позже, чем планировалось ранее. Разработчики посчитали, что осенью и без того выходит много достойных игр, поэтому им не хотелось потеряться на их фоне. В подразделении Xbox эту новость недавно подтвердили, назвав в качестве даты релиза игры 18 февраля 2025 года. Трансляция с демонстрацией игрового процесса состоится 23 августа.

В ближайшее время будет выпущено немало игр от принадлежащих Microsoft студий. World of Warcraft: The War Within, десятое дополнение к главному MMO от Blizzard, запланировано на 26 августа. Ремастер классической стратегии в режиме реального времени Age of Mythology: Retold представят 4 сентября. Пошаговая стратегия Ara: History Untold должна появиться 24 сентября. Дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred, первое для этой популярной игры, запланировано на 8 октября. Call of Duty: Black Ops 6 ожидается 25 октября, Microsoft Flight Simulator 2024 — 18 ноября.

Нет точных дат релиза трёх игр от Xbox, которые тоже должны появиться в этом году. Речь идёт о многопользовательской action-adventure с боковой прокруткой Towerborne от Stoic, дополнении Shattered Space для Starfield и Indiana Jones and the Great Circle. Microsoft заключила трёхмесячное эксклюзивное соглашение с GSC Game World на STALKER 2, релиз которого с сентября перенесли на 20 ноября.

Возвращаясь к Avowed, разработчики из Obsidian Entertainment были уверены в её появлении в 2024 году, поэтому решение могла принять Microsoft. Вряд ли за несколько дополнительных месяцев здесь появится новый контент. Скорее речь идёт об исправлении ошибок и оптимизации производительности.