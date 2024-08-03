Журналист популярного технологического сайта The Verge Том Уоррен на этой неделе рассказал, что видеоигра Avowed будет выпущена позже, чем планировалось ранее. Разработчики посчитали, что осенью и без того выходит много достойных игр, поэтому им не хотелось потеряться на их фоне. В подразделении Xbox эту новость недавно подтвердили, назвав в качестве даты релиза игры 18 февраля 2025 года. Трансляция с демонстрацией игрового процесса состоится 23 августа.
В ближайшее время будет выпущено немало игр от принадлежащих Microsoft студий. World of Warcraft: The War Within, десятое дополнение к главному MMO от Blizzard, запланировано на 26 августа. Ремастер классической стратегии в режиме реального времени Age of Mythology: Retold представят 4 сентября. Пошаговая стратегия Ara: History Untold должна появиться 24 сентября. Дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred, первое для этой популярной игры, запланировано на 8 октября. Call of Duty: Black Ops 6 ожидается 25 октября, Microsoft Flight Simulator 2024 — 18 ноября.
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Нет точных дат релиза трёх игр от Xbox, которые тоже должны появиться в этом году. Речь идёт о многопользовательской action-adventure с боковой прокруткой Towerborne от Stoic, дополнении Shattered Space для Starfield и Indiana Jones and the Great Circle. Microsoft заключила трёхмесячное эксклюзивное соглашение с GSC Game World на STALKER 2, релиз которого с сентября перенесли на 20 ноября.
Возвращаясь к Avowed, разработчики из Obsidian Entertainment были уверены в её появлении в 2024 году, поэтому решение могла принять Microsoft. Вряд ли за несколько дополнительных месяцев здесь появится новый контент. Скорее речь идёт об исправлении ошибок и оптимизации производительности.