Nintendo Switch подбирается к позициям PlayStation 2

В рамках оглашения финансовых результатов минувшего квартала японская компания Nintendo рассказала, что продажи её консоли Switch к настоящему времени превышают 139,36 млн экземпляров. За квартал удалось продать 6,9 млн консолей. Из них 3,48 млн пришлось на версию Switch OLED и 1,27 млн на Switch Lite. Обычных версий Switch купили 2,15 млн. Хотя эти показатели хуже прошлогодних, они достаточно высокие и стабильные с учётом возраста консоли в 7 лет.

Приближаясь к отметке в 140 млн проданных консолей, Nintendo Switch наступает на позиции PlayStation 2. Она может добраться до её показателей в 2025 году и стать самой продаваемой игровой консолью всех времен.

До тех пор от Nintendo ждут появления консоли Switch 2. Модель первого поколения должна остаться для Nintendo основной в нынешнем году, о чём было сказано в прошлом октябре.

Если говорить о продажах игр, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom разошлась в количестве 2,28 млн экземпляров. За три месяца было реализовано 780000 копий. Недавно представленная Super Mario Wonder была приобретена без малого 12 млн раз, тогда как Super Mario RPG купили 3,14 млн раз. Самой продаваемой на Nintendo Switch является игра Mario Kart 8 Deluxe с количеством продаж 60,58 млн.