Разработчики и издатели полностью потеряли интерес к E3

Выставка видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3), которая не проводилась в этом и прошлом году, а в 2021 году была только в цифровом виде, официально закрыта. Все попытки возродить её оказались напрасными. Об этом сообщила проводившая данное мероприятие Ассоциация развлекательного программного обеспечения США.

The Washington Post пишет, что причиной подобного решения стало появление конкурирующих мероприятий такого рода вроде Summer Game Fest, отказ от участия крупных издателей и разработчиков, изменение потребительских привычек в последние годы из-за пандемии.

Проведение цифровых мероприятий также отбирало посетителей у E3. В частности, речь идёт о презентациях Nintendo Direct. Среди других можно назвать мероприятия Sony State of Play и Ubisoft Forward.

Проведение E3 планировалось в этом году, но компании Sony, Microsoft и Nintendo отказались участвовать. В результате выставка была отменена.

В первый раз E3 провели в 1995 году, после чего она быстро стала одним из главных игровых событий. Крупные компании неоднократно делали здесь анонсы. Например, именно здесь Nintendo представляла Nintendo DS, Wii Fit и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.