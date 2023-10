8 ГБ памяти и 8-ядерный процессор Unisoc P7885

Смартфоны и планшеты Huawei в настоящее время работают на собственной операционной системе HarmonyOS. Также система доступна с открытым исходным кодом под названием OpenHarmony, впервые появившись в сентябре 2020 года.

По началу она предлагалась только для слабых устройств с процессорами на архитектуре RISC-V и объёмом оперативной памяти всего 128 МБ. Потом систему доработали и она стала пригодной для смартфонов и ноутбуков.

Одна из компаний, являющихся частью экосистемы HarmonyOS, недавно представила смартфон на OpenHarmony 4.0. Этой компанией является китайская Shenzhen Qianhai New Silk Road Technology Co., Ltd., а смартфон предназначен для разработчиков, а не для продажи в рознице. Официально устройство называется OpenHarmony Developer Mobile Development Board.

Аппарат работает на процессоре Unisoc P7885, у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ. Это первый чип Unisoc с поддержкой сетей связи 5G.

Чип производится на техпроцессе 6 нм с EUV. У него восемь вычислительных ядер, среди которых одно ARM Cortex-A77 с частотой 2,7 ГГц, три ARM Cortex-A76 2,3 ГГц и четыре Cortex-A55 850 МГц. Ещё есть 4-ядерный графический процессор ARM Mali-G57.

Аппарат обладает экраном LCD размером 6,58 дюйма с разрешением FHD. Сзади у него находятся камеры 64 Мп и 0,3 Мп, спереди 8 Мп. Можно установить две SIM-карты, есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и USB 2.0 (Type-C). Сбоку размещён сканер отпечатков пальцев.

Ёмкость батареи составляет 4500 мАч при мощности зарядки 18 Вт. Стоимость аппарата равна 1299 юаней, поставки начнутся 30 января, пишет Gizmochina.