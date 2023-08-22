Опытные пользователи получат возможность проверять список таких приложений

Компания Google продолжает развивать механизмы безопасности на своей платформе Android. Чтобы противостоять предустановленным вредоносным программам, Google собирается дать возможность сверять список приложений на устройствах с общедоступными записями проверенных приложений.

Обладатели устройств Pixel могут задействовать для проверки Google Pixel Binary Transparency. Это позволит убедиться, что никто посторонний не вмешивался в программное обеспечение, прежде чем устройства попали в руки покупателей.

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Продающие по невысоким ценам Android-устройства производители могут брать прошивки из сомнительных источников. Благодаря этому хакеры получают возможность предустанавливать вредоносные программы. Эти программы могут применяться для кражи персональных данных, отображения рекламы и других сомнительных дел. Относится это главным образом к Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Сомнительные прошивки применяют такие производители, как Oppo, OnePlus, Realme и Xiaomi.

Решением от Google является Pixel Binary Transparency. Это общедоступный криптографический журнал с метаданными из официальных заводских образов устройств Pixel. Продвинутые пользователи могут сравнить имеющиеся на их устройствах образы прошивки с образами Google, чтобы обнаружить расхождения в коде.

Злоумышленникам почти невозможно незаметно внести изменения в общедоступный журнал, чтобы выдать свои изменённые прошивки за нормальные. В эту запись информацию можно только добавлять, но не менять и удалять, как это происходит и в блокчейне.

Пока журнал Pixel Binary Transparency доступен только для устройств Pixel. Хочется надеяться, что в будущем этот или похожие инструменты будут предлагаться для устройств других производителей. Пока же остаётся покупать устройства от солидных компаний вроде самой Google или Samsung, пишет Techspot.