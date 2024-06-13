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СтарыйДед
Складной Infinix Zero Flip прошёл сертификацию в FCC с поддержкой зарядки мощностью 70 Вт
Также известно, что Zero Flip будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Infinix, дочерняя компания Transsion Holding, собирается выпустить свой первый складной смартфон Infinix Zero Flip. Это устройство уже привлекло внимание с момента его первого анонса в апреле, и недавние события позволяют предположить, что его официальный запуск скоро состоится. Zero Flip получил сертификат Федеральной комиссии по связи (FCC), раскрывающий ключевые подробности его конструкции и технических характеристик.

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Zero Flip может похвастаться большим квадратным дисплеем и вертикально расположенной двойной камерой, сопровождаемой светодиодной вспышкой в форме таблетки. Общий дизайн поразительно напоминает Phantom V2 Flip от Tecno, дочернего бренда Infinix. Хотя сходство в дизайне очевидно, остается неясным, будут ли эти два устройства иметь одинаковые внутренние компоненты. Сертификация FCC подтвердила, что Zero Flip будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Хотя подробности об аккумуляторе пока неизвестны, ожидается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт. Кроме того, Zero Flip будет поддерживать несколько диапазонов 4G и 5G, как указано на изображениях FCC.

Zero Flip будет доступен в цвете Titanium Black и также получил одобрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК). При наличии этих ключевых сертификатов вполне вероятно, что устройство появится к концу этого месяца или в июле. Однако Infinix пока не предоставила официального подтверждения существования устройства.

Infinix привлекает внимание своими предложениями среднего класса, такими как Infinix Zero 30 5G, который получил высокую оценку за аппаратное обеспечение камеры, изогнутый 3D-дисплей AMOLED и длительное время автономной работы с быстрой зарядкой 68 Вт. Ожидается, что Zero Flip будет следовать этой стратегии среднего класса, предлагая конкурентоспособные характеристики без больших затрат. 

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Первый складной смартфон Apple может обладать складывающимся наружу дисплеем
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