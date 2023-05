Игра имеет множество багов и недоработок.

На прошлой неделе состоялся релиз игры The Lord of the Rings: Gollum, последней игры в популярной франшизе, на различных игровых платформах. Эта игра еще раз доказала важность качества, поскольку, какой бы обожаемой ни была франшиза, плохо выполненный тайтл не сможет добиться успеха, если его не оптимизируют.

По данным GamesIndustry, игра, разработанная Daedalic Entertainment, дебютировала неудачно, заняв шестое место в британском чарте. Этот неудачный старт оказался даже хуже, чем у вышедшей на предыдущей неделе LEGO 2K Drive. Что касается распределения продаж, то большинство проданных копий пришлось на PlayStation 5 – 70% от общего количества, в то время как консоли Xbox заняли 20%, а PlayStation 4 – 10%.

Неутешительный дебют The Lord of the Rings: Gollum не должен стать сюрпризом. Как упоминалось ранее, игра страдает от различных проблем, которые не позволяют ей считаться вершиной игр по вселенной LOTR. Тем не менее, рецензия Ule признает определенный уникальный шарм, которым обладает игра.

Ярым поклонникам вселенной "Властелина колец" все таки рекомендуется попробовать эту игру. Она дает возможность глубже погрузиться в увлекательный мир средневековой фантастики и лучше понять самого знакового персонажа. Кроме того, новички, желающие погрузиться в мир франшизы и исследовать ее непреходящую привлекательность, скорее всего, найдут удовлетворение в повествовании и других аспектах.