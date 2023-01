Спойлер: сумма превысила 150 тыс. рублей.

В 2022 г. магазин Epic Games Store оказался чрезвычайно щедрым: игрокам часто давали возможность забрать ту или иную игру абсолютно бесплатно и навсегда, а в конце очередной распродажи, приуроченной к зимним праздникам, магазин дарил Death Stranding. Те, кто успел "приобрести" игру в первые несколько часов, получили режиссёрскую версию Director's Cut с дополнительным контентом и улучшениями. На протяжении всего года Epic Games раздал 90 игр, и аналитикам стало интересно, сколько на всё это было потрачено средств.

По данным издания GameRant, за 12 месяцев 90 игр обошлись Epic Games в 2 244 доллара или чуть больше 150 тыс. рублей по актуальному курсу. Помесячная статистика выглядит так:

Январь: 200 долларов

Февраль: 105 долларов

Март: 195 долларов

Апрель: 205 долларов

Май: 205 долларов

Июнь: 190 долларов

Июль: 105 долларов

Август: 45 долларов

Сентябрь: 225 долларов

Октябрь: 141 доллар

Ноябрь: 204 доллара

Декабрь: 425 долларов

Опираясь на исследование GameRant, самым "дорогим" для EGS оказался именно декабрь, т.к. перед Новым годом раздавались крупные тайтлы вроде Fallout, Death Stranding, Dishonored, Metro: Last Light Redux или Wolfenstein: The New Order. Одними из самых дорогих игр оказались Borderlands 3, XCOM 2 и Total War: Warhammer, которые без скидок доступны аж за 60 долларов за копию.

Источник.