Им досталась премия Gayming Awards 2023.

Недавно авторы известной во всём мире The Game Awards назвали топ лучших игр 2022 года. Так, главный приз получил безоговорочный фаворит гонки – Elden Ring от Bandai Namco. Что касается God of War Ragnarok, она побила все рекорды и получила сразу шесть первых мест в различных премиях. В том числе игру отметили как "Лучший рассказ" и "Лучшая приключенческая экшен-игра".

Что не менее интересно, обе игры удостоились призовых мест в, как утверждают создатели Gayming Awards, первой ЛГБТ-премии для видеоигр. Утверждается, что больше всего наград получили три проекта: Wylde Flowers, SIGNALIS и Borderlands. В список "Игра года" по версии Gayming Awards вошли Arcade Spirits: The New Challengers, Cult of the Lamb, Elden Ring и God of War Ragnarok.

В рейтинг лучших ЛГБТК+ инди вошли:

Arcade Spirits: The New Challengers

Butterfly Soup 2

Signalis

Читатели журнала Gayming Awards в качестве самых интересных и увлекательных игр выбрали следующие тайтлы:

Cult of the Lamb

Disney Dreamlight Walley

Elden Ring

Ghostwire Tokyo

Horizon Forbidden West

Stray

В качестве лучшего ЛГБТ-персонажа видеоигр авторы журнала выбрали:

Bones Three-Wood из Tiny Tina's Wonderlands

Bridget из Guilty Gear Strive

Catalyst из Apex Legends

По словам основателя премии Томаса Грина, окончательные победители во всех номинациях Gayming Awards буду объявлены в апреле следующего года.