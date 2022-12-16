Недавно авторы известной во всём мире The Game Awards назвали топ лучших игр 2022 года. Так, главный приз получил безоговорочный фаворит гонки – Elden Ring от Bandai Namco. Что касается God of War Ragnarok, она побила все рекорды и получила сразу шесть первых мест в различных премиях. В том числе игру отметили как "Лучший рассказ" и "Лучшая приключенческая экшен-игра".
реклама
Что не менее интересно, обе игры удостоились призовых мест в, как утверждают создатели Gayming Awards, первой ЛГБТ-премии для видеоигр. Утверждается, что больше всего наград получили три проекта: Wylde Flowers, SIGNALIS и Borderlands. В список "Игра года" по версии Gayming Awards вошли Arcade Spirits: The New Challengers, Cult of the Lamb, Elden Ring и God of War Ragnarok.
В рейтинг лучших ЛГБТК+ инди вошли:
- Arcade Spirits: The New Challengers
- Butterfly Soup 2
- Signalis
Читатели журнала Gayming Awards в качестве самых интересных и увлекательных игр выбрали следующие тайтлы:
- Cult of the Lamb
- Disney Dreamlight Walley
- Elden Ring
- Ghostwire Tokyo
- Horizon Forbidden West
- Stray
В качестве лучшего ЛГБТ-персонажа видеоигр авторы журнала выбрали:
- Bones Three-Wood из Tiny Tina's Wonderlands
- Bridget из Guilty Gear Strive
- Catalyst из Apex Legends
По словам основателя премии Томаса Грина, окончательные победители во всех номинациях Gayming Awards буду объявлены в апреле следующего года.