После Grand Theft Auto: The Trilogy в это слабо верится.

В ноябре 2021 г. Rockstar Games выпустила в прокат серию игр под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которая включает ремастеры GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA 4. Провал серии оказался настолько громким, а баги в играх чувствовались так сильно, что даже сейчас The Trilogy на оценочном портале Metacritic имеет меньше 1 балла по User Score из 10 возможных. Во время релиза у неё было 0,3 балла, что является практически антирекордом платформы за всё время её существования.

реклама

В конце февраля 2022 г. Rockstar в своём блоге рассказала о новой игре – том самом легендарном продолжении GTA 5. Сообщалось, что специально для неё студия наняла много опытных сотрудников, а также полностью забросила обновление Red Dead Online. Очередное заявление, связанное с Grand Theft Auto 6, было сделано компанией сегодня.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte 3060 MSI за 44тр в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как утверждает генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, команда Rockstar полна решимости установить новые творческие ориентиры: как для серии, так и для всей игровой индустрии. Особенное внимание в GTA 6 уделяется качеству проработки сюжета и игровых механик. В Rockstar говорят, что оно станет поистине революционным. Так ли это, мы сможет убедиться только после выхода тайтла. Ожидается, что он намечен на 2024 г., а в роли протагонистов будут выступать мужчина и женщина, опьянённые желанием разбогатеть нечестным путём.