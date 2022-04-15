Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
Первые годы второго десятилетия 21 века показали людям, что кроме обычной работы в офисе, на заводе или в магазине, есть варианты куда менее затратные по количеству необходимой энергии. Например, криптовалюты. Самый простой трейдинг биткоином на суммах больше $1 000 уже может принести стабильный пассивный доход. Ещё более прибыльной вещью оказались NFT (non-fungible tokens или незаменяемый токен). Пользователи, воплощающие свои художественные умения в цифровые картинки, продают их за сотни, тысячи и даже десятки тысяч долларов. Покупатели, при этом, даже не имеют их на руках. Всё что у них есть – это подтверждение, что то или иное изображение принадлежит именно им, а не кому-либо другому в интернете.
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Ещё более перспективным по сравнению с обычными NFT кажется проект под названием Stepn, недавно появившийся в открытом доступе. Его цель может для кого-то показаться фантастической: сервис выплачивает реальные деньги за пройденные километры. Естественно, не всё так просто. Чтобы начать зарабатывать, нужно вначале хорошенько проинвестировать. Плюсы и минусы Stepn постараемся сегодня разобрать на примере анализа от hi-tech.
Итак, первостепенная задача проекта Stepn направлена на то, чтобы завлечь максимум пользователей хорошей окупаемостью сервиса. Как только вы проходите регистрацию, а попасть в систему – тоже задача не из лёгких, т.к. количество кодов для активации очень ограничено, сразу появляется проблема. Дело в том, что своеобразный "майнинг" начнётся только с того момента, когда пользователь приобретёт пару виртуальных NFT-кроссовок. Иными словами, просто так скачать приложение и побежать в парк зарабатывать не получится.
Кроссовки в виде NFT-токенов во внутриигровом магазине продаются посредством перевода монет криптовалюты Solana. Самые базовые кроссовки стоят сейчас около 9 SOL. По нынешнему курсу это 950 долларов или 80 тыс. рублей. Такая сумма потребуется, чтобы просто начать получать вознаграждения за пройденное расстояние.
Следующим шагом станет для новичка выбор кроссовок. Всего в игре их 4 вида:
Walker: предназначены для обычной спортивной ходьбы (1−6 км/ч)
Jogger: подходят как для ходьбы, так и для лёгкого бега (4−10 км/ч)
Runner: предназначены исключительно для спринта (8−20 км/ч)
Trainer: самый универсальный вариант. Дают вознаграждение при любой скорости, но и стоят дороже остальных.
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Характеристики
Каждая пара обуви имеет свои характеристики. 4 основных выглядят следующим образом:
Efficiency (эффективность). Один из важнейших показателей, напрямую определяющих, какое количество внутриигровой валюты вы получите в день. Желательно, чтобы значение Efficiency превышало 10.
Luck (удача). Определяет, как часто вам будут падать боксы.
Comfort (удобство). Практически не играет в игре роли. Его нужно учитывать только тогда, когда кроссовки достигают 30-го уровня.
Resilience (прочность). Ещё один важный показатель. Чем меньше прочность обуви, тем чаще её придётся ремонтировать (да, виртуальные кроссовки тоже нужно ремонтировать), и тем дороже обойдётся данная процедура пользователю. Значения этого показателя также не должны быть ниже 10, иначе кроссовки будут слишком быстро рваться.
Можно и не бегать
Кроме стандартного способа заработать на Stepn – бегать, есть и другой. Он называется mint. Минт предполагает скрещивание любых двух пар кроссовок, дабы в конце получить одну более редкую. Появляется новая пара в обувной коробке. Т.н. Shoesbox. С ней можно сделать 2 вещи:
Открыть коробку, вытащить пару и попытаться продать в магазине самостоятельно, зная характеристики и степень редкости
Не открывать коробку и выставить её в магазин на продажу как лот с неизвестным содержимым. От этого стоимость может увеличиться, т.к. конечная степень редкости кроссовок скрыта.
Каждой паре кроссовок можно провести минт лишь 7 раз, и следующие после первого будут стоить дороже. Ещё один нюанс: использовать обувь после минта нельзя будет 48 часов. Столько длится период охлаждения (cooldоwn).
Немного о цифрах
Если вы определились, что минт и торговля – это не ваше, и собрались сколотить состояние только на беге, вот несколько полезных расчётов.
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У каждой пары кроссовок есть 2 очка энергии. Они автоматически сгорают после 10 минут бега и приносят 5 GST (внутриигровая валюта) или $20. Такую сумму можно заработать, имея 1 пару нулевых кроссовок. Если играть только на них, то в чистый плюс геймер начнёт выходить через 50 дней.
Количество энергии повышается до 4-х, когда пользователь приобретает 2 дополнительные пары обуви. В таком случае максимально за день можно получить 20 GST ($80). Окупаемость – 38 дней.
Соответственно, 9 пар кроссовок – 9 очков энергии – 45 минут бега и $360 в день. Окупаемость – 25 дней.
Как отмечают разработчики, обмануть систему не выйдет: она построена на сложных вычислительных машинах, ведущих постоянное соединение с GPS. Подлинность движения определяют одновременно GPS, акселерометр, счётчик шагов и датчик линейного ускорения. Если система начинает подозревать, что её пытаются обмануть, она на время включает режим Moonwalking, останавливающий начисление вознаграждений.
Пришло время подвести итоги. Плюсы и минусы Stepn:
+ Реальный пассивный доход
+ Возможность совместить приятное с полезным
+ Справедливая система вознаграждений
+ Шанс самостоятельно окунуться в экосистему NFT и криптовалют, лучше в ней разобраться
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- Большие первоначальные взносы
- Отсутствие каких-либо гарантий
- Не до конца проверенный механизм выплат
- Вероятность непредвиденных ошибок
- Принадлежность игры к системе классических "пирамид"
- Нарисованные кроссовки нельзя потрогать
- Большое количество желающих заработать на Stepn: базовая цена на кроссовки за месяц уже поднялась со $100 до $1000
- Постоянное понижение порога вхождения: чем дороже кроссовки, тем меньше активных игроков. Чем меньше игроков, тем меньше популярность сервиса
- Износ кроссовок
- Большая стоимость починки определённых моделей.
Под конец стоит отметить, что проект Stepn сотрудничает с Sequoia Capital, FoliusVentures, Binance, Solana Ventures, Alameda Research, DEFI Alliance, Sfermion, OpenSpace и другими всемирно известными сервисами.
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