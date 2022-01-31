За последние несколько лет, хоть это сперва и не заметно, в компании Microsoft произошли глобальные изменения. В частности, существенно изменилась стратегия пополнения бюджета капиталом. Если раньше компанию интересовало ПО и гаджеты, то теперь внимание перешло к игровой индустрии – огромному "непаханому" полю. Тут-то в дело вступило большое преимущество Microsoft перед другими участниками рынка – деньги. Много денег.
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С помощью них уже и так имеющая большую развитую игровую сферу Microsoft в 2020 приобрела материнскую Zenimax Media и дочернюю Bethesda Softworks, подарившую миру The Elder Scrolls, Fallout, Rage, Wolfenstein и много других знаменитых игр. В 2022 году компания продолжила свою "экспансию" на Activision Blizzard. Её приобретение за $75 миллиардов принесло Microsoft Diablo, World of Warcraft, вечную серию Call of Duty, Overwatch и прочие тайтлы. В связи с этим встал вопрос: неужели PlayStation в будущем лишится всех этих игр.
Как сообщает инсайдер Джефф Грабб, монополистических идей в Xbox и Microsoft никогда не придерживались, т.к. все эти проекты изначально ассоциируются с кроссплатформенностью. До недавнего времени выбор делался между тремя стратегиями развития:
- Выпуск всех игр на Xbox, PlayStation и ПК без какой-либо эксклюзивности.
- Временная эксклюзивность для Xbox и ПК с последующим выходом игр на PS через пару лет.
- Полная эксклюзивность топовых проектов для Xbox и ПК с возможностью их выхода на PS только спустя 5-7 лет.
Внутренние источники Грабба уверяют его, что проанализировав потери на эксклюзивах (около $500), в Microsoft решили, что эту цену они готовы заплатить. Верхушка компании считает, что на долгосрочный период эксклюзивность проектов по типу The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield Xbox принесёт в разы больше выгоды. Кроме того, на PS также не появится подписочный сервис Xbox Game Pass. Его отсутствие на консоли можно будет расценивать как инвестицию в развитие собственных платформ Microsoft.