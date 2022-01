Ставка на эксклюзивность ещё никогда не показывала плохих результатов.

За последние несколько лет, хоть это сперва и не заметно, в компании Microsoft произошли глобальные изменения. В частности, существенно изменилась стратегия пополнения бюджета капиталом. Если раньше компанию интересовало ПО и гаджеты, то теперь внимание перешло к игровой индустрии – огромному "непаханому" полю. Тут-то в дело вступило большое преимущество Microsoft перед другими участниками рынка – деньги. Много денег.

реклама

С помощью них уже и так имеющая большую развитую игровую сферу Microsoft в 2020 приобрела материнскую Zenimax Media и дочернюю Bethesda Softworks, подарившую миру The Elder Scrolls, Fallout, Rage, Wolfenstein и много других знаменитых игр. В 2022 году компания продолжила свою "экспансию" на Activision Blizzard. Её приобретение за $75 миллиардов принесло Microsoft Diablo, World of Warcraft, вечную серию Call of Duty, Overwatch и прочие тайтлы. В связи с этим встал вопрос: неужели PlayStation в будущем лишится всех этих игр.

Как сообщает инсайдер Джефф Грабб, монополистических идей в Xbox и Microsoft никогда не придерживались, т.к. все эти проекты изначально ассоциируются с кроссплатформенностью. До недавнего времени выбор делался между тремя стратегиями развития:

Выпуск всех игр на Xbox, PlayStation и ПК без какой-либо эксклюзивности. Временная эксклюзивность для Xbox и ПК с последующим выходом игр на PS через пару лет. Полная эксклюзивность топовых проектов для Xbox и ПК с возможностью их выхода на PS только спустя 5-7 лет.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Внутренние источники Грабба уверяют его, что проанализировав потери на эксклюзивах (около $500), в Microsoft решили, что эту цену они готовы заплатить. Верхушка компании считает, что на долгосрочный период эксклюзивность проектов по типу The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield Xbox принесёт в разы больше выгоды. Кроме того, на PS также не появится подписочный сервис Xbox Game Pass. Его отсутствие на консоли можно будет расценивать как инвестицию в развитие собственных платформ Microsoft.