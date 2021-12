Заходите в магазин 30 декабря и проверяйте.

Вот уже 13 дней начиная с 16 декабря магазин Epic Games Store по устоявшейся традиции радует своих пользователей бесплатными играми. Праздничные дни проходят весело: новый день – новая игра. За это время геймеры могли забрать в свою библиотеку Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Vampyr, Control и несколько других интересных игр, включая новейшие платформеры. Однако самое ожидаемое по-прежнему впереди. Главной раздачей на праздники считается игра 30 декабря.

реклама

До сегодняшнего дня её держали в строжайшем секрете, чтобы сделать игрокам сюрприз практически в самую новогоднюю ночь. Как сообщает французский инсайдер billbil-kun с портала Dealabs, главной игрой станет Tomb Raider, и не одна часть, а все три: стандартная Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и последняя Shadow of the Tomb Raider, вышедшая в 2018 году.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Также инсайдер сообщает, что сегодня магазин подарит кооператив Moving Out, а завтра – красочный платформер Salt and Sanctuary от Ska Studios. Возможно даже, что вместе с трилогией Tomb Raider Epic Games организует двойную раздачу. Какая игра станет второй и планируется ли такой ход – пока что не знает даже billbil-kun.