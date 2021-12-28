Вот уже 13 дней начиная с 16 декабря магазин Epic Games Store по устоявшейся традиции радует своих пользователей бесплатными играми. Праздничные дни проходят весело: новый день – новая игра. За это время геймеры могли забрать в свою библиотеку Shenmue III, Neon Abyss, Remnant From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Vampyr, Control и несколько других интересных игр, включая новейшие платформеры. Однако самое ожидаемое по-прежнему впереди. Главной раздачей на праздники считается игра 30 декабря.
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До сегодняшнего дня её держали в строжайшем секрете, чтобы сделать игрокам сюрприз практически в самую новогоднюю ночь. Как сообщает французский инсайдер billbil-kun с портала Dealabs, главной игрой станет Tomb Raider, и не одна часть, а все три: стандартная Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и последняя Shadow of the Tomb Raider, вышедшая в 2018 году.
Также инсайдер сообщает, что сегодня магазин подарит кооператив Moving Out, а завтра – красочный платформер Salt and Sanctuary от Ska Studios. Возможно даже, что вместе с трилогией Tomb Raider Epic Games организует двойную раздачу. Какая игра станет второй и планируется ли такой ход – пока что не знает даже billbil-kun.