CD Projekt RED проведёт онлайн-трансляцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Сегодня компания CD Projekt RED сделала одно из самых важных заявлений в своей истории. Компания публично поддержала ЛГБТ-сообщество, опубликовав на сайте thewitcher.com призыв посетить их скорый стрим. Радужный слоган "Любовь побеждает все!" рассказывает нам о предстоящем празднике Месяца гордости. В нём будут принимать участие ведущие игроки CDPR: Амелия Колат, Габриэла Пешкова, Магдалена Чарнецка, Моника Яновска и другие.
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Прямая трансляция продлится ровно 13 часов: с 9:00 до 22:00. В качестве игр на прямую трансляцию выбрали The Witcher, The Witcher 2: Assassin of Kings, GWENT, The Witcher 3 и, конечно, Cyberpunk 2077. Весь стрим посвящен польской организации Campaign Against Homophobia (Kampania Przeciw Homofobii), которая на протяжении многих лет занимается защитой гомофобии.
Бонусом к трансляции выступит щедрое предложение от CD Projekt RED: если сумма донатов не превысит 50 000 злотых (970 тыс. руб.), компания удвоит благотворительные пожертвования. Возможность "закинуть" деньги КРН предоставят зрителям. Трансляция будет проводиться на площадке Twitch.
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