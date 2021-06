Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня компания CD Projekt RED сделала одно из самых важных заявлений в своей истории. Компания публично поддержала ЛГБТ-сообщество, опубликовав на сайте thewitcher.com призыв посетить их скорый стрим. Радужный слоган "Любовь побеждает все!" рассказывает нам о предстоящем празднике Месяца гордости. В нём будут принимать участие ведущие игроки CDPR: Амелия Колат, Габриэла Пешкова, Магдалена Чарнецка, Моника Яновска и другие.

Прямая трансляция продлится ровно 13 часов: с 9:00 до 22:00. В качестве игр на прямую трансляцию выбрали The Witcher, The Witcher 2: Assassin of Kings, GWENT, The Witcher 3 и, конечно, Cyberpunk 2077. Весь стрим посвящен польской организации Campaign Against Homophobia (Kampania Przeciw Homofobii), которая на протяжении многих лет занимается защитой гомофобии.

Бонусом к трансляции выступит щедрое предложение от CD Projekt RED: если сумма донатов не превысит 50 000 злотых (970 тыс. руб.), компания удвоит благотворительные пожертвования. Возможность "закинуть" деньги КРН предоставят зрителям. Трансляция будет проводиться на площадке Twitch.

