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За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году

Базовая комплектация стоит 4 300 рублей.
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Вчера состоялась крупнейшая выставка компьютерных игр E3. Кроме самых ожидаемых Starfield, Sea of Thieves, Battlefield 2042, Far Cry 6 и других, разработчики уделили особое внимание новой S.T.A.L.K.E.R. 2. Отныне её название – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля). Сюжеты обещают быть захватывающими, а графика отличной. За базовую версию игры просят 60 долларов (4 300 рублей).

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В неё входит сама игра, письмо от разработчиков (студии GSC Game World), сувенир в виде пропуска на территорию Зоны и набор стикеров. На ранг выше стоит Limited Edition. Она включает весь выше обозначенный контент, плюс сувенирную карту Зоны, большой постер S.T.A.L.K.E.R. 2, нашивки, жетон военного и брелок. Стоимость – 80 долларов (5 700 рублей).

Ещё выше и дороже Collector’s Edition: полный комплект двух прошлых версий, дополнительный артбук с главным героем, коллекционная фигурка. Стоить это всё будет 180 долларов (13 тыс. руб.). Премиум издание для самых щедрых фанатов разработчики назвали Ultimate Edition. За 340 долларов (25 тыс. руб.) игрок получит все предметы из Standart, Limited и Collector’s изданий. К тому же артефакт из Зоны и настоящий рюкзак сталкера. Естественно, прямиком с завода, а не с реального Чернобыля. Выход игры намечен на следующий год. Примерная дата – 28 апреля.

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За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
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