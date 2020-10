Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Всем известно, что в середине ноября 2020 года на рынке консолей появятся устройства нового поколения: PlayStation 5, PlayStation 5: Digital Edition, Xbox Series X и Xbox Series S. О том, в какие игры можно будет поиграть на старте продаж на консолях Sony, уже не раз говорилось. Это такие известные тайтлы, как God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Bloodborne и т.д., но до сегодняшнего дня главный конкурент Sony – компания Microsoft, ничего подобного не рассказывала.

реклама

Наконец, прислушавшись к просьбам пользователей выдвинуть собственный список, Microsoft объявила, что на новом поколении будут полностью доступны все игры с Xbox One, а также 30 новых: Yes, Your Grace, Yakuza: Like a Dragon, WRC 9 FIA World Rally Championship, Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Watch Dogs: Legion, War Thunder, The Touryst, Tetris Effect: Connected, Sea of Thieves, Planet Coaster, Ori and the Will of the Wisps, Observer: System Redux, NBA 2K21, Manifold Garden, Maneater, King Oddball и Grounded.

Далее идут Gears Tactics, Gears 5, Forza Horizon 4, Fortnite, The Falconeer, Evergate, Enlisted, DIRT 5, Devil May Cry 5: Special Edition, Dead by Daylight, Cuisine Royale, Bright Memory 1.0, Borderlands 3, а также культовое продолжении Assassin's Creed под названием Valhalla. В ней речь пойдёт о периоде, когда викинги завоёвывали огромные территории от холодной Норвегии до Англии. Стоит отметить, что ни одна из представленных игр не является эксклюзивной. Большинство из них доступны как на PS4, так и на ПК.

Источник.