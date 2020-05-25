Шрек в роли Немезиса — RESIDENT EVIL 3 стала в разы страшнее с популярным огром из мультиков
В декабре прошлого года вышел ремейк популярной ранее игры RESIDENT EVIL. Он, как и прошлые части, представляет из себя хоррор-шутер с видом от третьего лица, где игроку нужно экономить боеприпасы, тщательно следить за здоровьем и скрываться от главного отрицательного персонажа всей серии – Немезиса. На удивление многих моддеров, игру оказалось очень просто изменить или отредактировать, вставив некоторые концептуально важные, по их мнению, детали. Этим они и занялись.
Чтобы весело провести время со Шреком в любимой игре, вам нужно всего лишь скачать мод на nexusmods и менеджер для его установки. К сожалению, знаменитая благодаря мультику песня Somebody Once Told Me в комплект модификации не входит. Пока что это второй по счёту изменённый облик Немезиса, кроме Альтрона из вселенной Marvel. Сообщество моддеров уделяет больше времени трансформации Джилл Валентайн.
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