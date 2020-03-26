Sekiro: Shadows Die Twice усложнили до неузнаваемости — теперь каждый враг будет сражаться как босс
Все, кто хоть раз скачивал Sekiro: Shadows Die Twice знают о том, как сложно в неё играть из-за повышенного уровня сложности, который превращает игровой процесс из исследования мира в хардкорные битвы, ожидающие буквально за каждым углом. После выхода игры были выпущены различные моды, ослабляющие сложность прохождения, но понравились они далеко не всем. Многие заядлые геймеры хотели часами неустанно сражаться. Именно для них недавно был выпущен новый мод, который является прямой противоположностью прошлых.
рекламаСмысл его прост – каждый враг, попадающийся вам на глаза, будет по уровню сложности превосходить или стоять наравне с финальными боссами. Учитывая это, времени на прохождение игры потребуется в разы больше, и не факт, что её вообще удастся пройти полностью. Не у каждого есть навык безупречно отражать удары и наносить ответные без повреждения. Как показано на видео ниже, самые обычные враги способны убить персонажа с трёх ударов.
Также мод предлагает выбрать, с какими боссами придется сражаться на протяжении всей игры: это может быть стандартная версия, или пользователь сам определит единственного противника, например, финального босса Иссина, с которым нужно будет биться десятки тысяч раз.
Загрузить мод вы можете по этой ссылке.
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