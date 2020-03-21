Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже несколько лет, словно вирус, только в хорошем плане, по миру распространяются телефоны Xiaomi, поражающие многих своей функциональностью и доступностью. С каждым годом их становится всё больше, и отчёт компании Strategy Analytics в очередной раз это доказывает.

реклама

Предоставленная статистика показывает количество продаж в феврале шести самых популярных моделей: Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, OPPO, Vivo. Как и ожидалось, за второй месяц нового года поставки упали на 38% по сравнению с декабрём. Ключевой особенностью статистики является чёткая смена лидеров на мировом рынке. Теперь на первое месте вместо Apple выбилась Samsung, продав 18 миллионов смартфонов. "Яблочная" компания заняла "серебряное" место, отгрузив всего лишь 10 миллионов. Третье место досталось уже не Huawei, а другому китайскому производителю - Xiaomi. Количество её продаж составило 6 миллионов. По сравнению с прошлым годом, это на 5,5 миллионов меньше.

Четвёртое, пятое и шестое место заняли такие бренды как: Huawei, OPPO и Vivo. В количественном соотношении это 5,5 миллионов, 4 миллиона и 3,6 миллионов соответственно. Скорее всего Huawei потеряла "бронзовое" место в тройке лидеров из-за того, что на неё свалилось сразу 3 большие проблемы: мировой кризис, коронавирус и конечно санкции со стороны США. Как будут идти её дела дальше, никому не известно.

Источник.