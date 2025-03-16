Если выбросы углекислого газа продолжатся в том же темпе.

Около 252 миллионов лет назад в результате мощных вулканических извержений на территории современной Сибири в атмосферу было выброшено порядка 100 триллионов метрических тонн углекислого газа (CO₂). Эта катастрофа привела к исчезновению большинства живых существ на планете. Однако новое исследование показывает, что последствия были куда масштабнее – экосистемы Земли претерпели радикальные изменения, во многом схожие с теми, которые происходят сегодня.

Международная группа учёных проанализировала климатические модели и окаменелости растений, чтобы связать "Великое вымирание" с глобальным потеплением на 10°C. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science, даёт представление о том, как современные выбросы CO₂ могут изменить климат планеты в долгосрочной перспективе.

Учёные сосредоточились на пяти временных отрезках, охватывающих поздний пермский и ранний триасовый периоды. Граница между этими периодами как раз и соответствует Пермско-Триасовому кризису. Именно в "триас" на планете появились динозавры, чьи предки сумели пережить катастрофу.

Чтобы оценить климатические сдвиги, исследователи изучили шесть различных биомов (экологических зон) в ключевые периоды, используя данные о растительных окаменелостях и компьютерное моделирование при разных уровнях температуры и концентрации CO₂. Среди них были тропические влажные леса, сезонные тропические и умеренные зоны, а также пустынные регионы.

Результаты подтвердили, что в позднем пермском периоде климат был холодным, а в триасе температура резко выросла. Переход сопровождался увеличением средней глобальной температуры примерно на 10°C, что совпадает с гигантскими выбросами CO₂ от вулканических извержений. Чем выше концентрация углекислого газа – тем теплее и влажнее становился климат.

Самый тревожный вывод работы заключается в том, что если человечество продолжит увеличивать выбросы углерода такими же темпами, как сегодня, то примерно через 2700 лет уровень эмиссий достигнет значений, которые спровоцировали Пермско-Триасовое вымирание. Разница лишь в том, что тогда это происходило на протяжении миллиона лет, а сегодня – в тысячи раз быстрее.