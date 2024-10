Предположительно, в этом замешана группировка "Соленый тайфун".

В конце прошлой недели ФБР совместно с Агентством кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) подтвердили, что активно расследуют несанкционированный доступ к телекоммуникационной инфраструктуре США, связанный с лицами, имеющими отношение к Китаю. По данным источников, взлом затронул смартфоны, которыми пользовались известные личности, в том числе Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и сотрудники предвыборного штаба Камалы Харрис. Однако какие именно данные были скомпрометированы, пока не уточняется.

Дополнительный репортаж The New York Times проливает свет на более широкие масштабы взлома, раскрывая связи с китайской группировкой под названием "Соленый тайфун". Эта группа, как сообщается, атаковала целый ряд высокопоставленных лиц, включая помощников президента Джо Байдена, членов семьи Трампа, дипломатов и других правительственных чиновников. Еще большую тревогу вызывают предполагаемые возможности хакеров по получению доступа к конфиденциальной информации. По данным The Times, следователи ФБР считают, что в результате взлома могли быть скомпрометированы незашифрованные текстовые сообщения SMS и журналы звонков на устройствах, которые использовались для взлома.

Хотя CISA не прокомментировало ситуацию, на прошлой неделе агентство выпустило совместное заявление с ФБР, в котором подчеркнуло, что расследование продолжается, и что пострадавшие компании и потенциальные жертвы были уведомлены. Как сообщает The Washington Post, взлом затронул по меньшей мере десять американских телекоммуникационных провайдеров, включая Verizon и AT&T.