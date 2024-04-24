Трассировка лучей станет на 15% более производительной.

Технология TSR в Unreal Engine получила значительное обновление и заняла достойное место среди других конкурирующих технологий, таких как NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS. Отличительной чертой TSR является ее кроссплатформенная интеграция в Unreal Engine, что избавляет разработчиков от необходимости полагаться на сторонние плагины.

Ранее TSR подвергался критике за качество по сравнению с другими конкурентами. Однако разработчики Unreal Engine стремятся развивать технологию суперразрешения, о чем свидетельствуют улучшения, продемонстрированные в новой версии Unreal Engine 5.4.

реклама

С момента анонса Unreal Engine 5 в мае 2020 года и до недавнего релиза в апреле 2024 года движок Unreal Engine 5 прошел ряд ключевых этапов. Среди них – "Воскрешение истории", функция, улучшающая методы сглаживания за счет сохранения исторических данных, что уменьшает артефакты и повышает стабильность.

Кроме прочего, были добавлены режимы визуализации, чтобы помочь разработчикам понять и оптимизировать целевые показатели производительности.

Unreal Engine 5.4 также начал экспериментальную поддержку трассировки лучей Vulkan, согласовав API Vulkan с DX12 и распространив RTX на Linux. Ожидается, что аппаратная трассировка лучей получит прирост производительности в 15 или более процентов.