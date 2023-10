Менять условия VAC-банов Valve не собирается.

Некоторые игроки Counter-Strike 2 столкнулись с VAС-баном после установки последнего обновления драйверов AMD. Valve установила, что причиной этого является функция защиты от задержек. Обновление драйвера, получившее обозначение 23.10.1 и выпущенное в начале этой недели, устраняет проблемы со сбоями в CS2, а также добавляет поддержку драйверов для таких игр, как Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport и The Lords of the Fallen. Кроме того, в CS2 появилась поддержка Anti-Lag+ – аналога NVIDIA Reflex от AMD, предназначенного для снижения задержек ввода.

В ответ на обеспокоенность, высказанную в теме Reddit по поводу необъяснимых блокировок пользователей AMD, официальный аккаунт CS2 в Twitter признал наличие проблемы и посоветовал всем пользователям AMD временно отключить Anti-Lag+, пока не будет найдено решение.

Anti-Lag+, совместимый исключительно с картами серии RX 7000, уменьшает задержку ввода за счет выравнивания кадров в самом коде игры. Такой подход улучшает синхронизацию кадров, что приводит к снижению задержек и улучшению игрового процесса, говорится на сайте AMD.

Проблема, по-видимому, связана с тем, как Anti-Lag интегрируется в код игры, эффективно "отвлекая функции dll движка", как объясняет это Valve. Такие действия воспринимаются как несанкционированное вмешательство, что приводит к VAC-бану. В заявлении Valve говорится, что компания не планирует вносить изменения в VAC с учетом Anti-Lag+ и ожидает выхода исправления от AMD.