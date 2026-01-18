Две низкочастотные планки в ноутбучном форм-факторе были успешно сконвертированы в высокочастотные десктопные

Ситуация на рынке DRAM не стихает, и цены на оперативную память продолжают устанавливать все новые рекорды. На этом фоне многие энтузиасты решили найти способ сэкономить, переделав дешевые планки SODIMM в полноформатные UDIMM.

Российский блогер Алексеев Сергей, обладающий солидным опытом, не остался в стороне от вопроса и осуществил задуманное, причем с апгрейдом производительности. Вначале за основу он хотел взять копеечные модули SODIMM DDR5-4800 на 8 ГБ, но это оказалось невозможно, так как чипы памяти в них работают в 16-битном режиме.

Поэтому пришлось прибегнуть к использованию SODIMM DDR5-4800 на 16 ГБ с удвоенным количеством чипов памяти, работающих в 8-битном режиме. Энтузиаст решил использовать планки Hynix M-Die HMCG78MEBSA092N, которые имелись у него в наличии. При этом он упомянул, что на рынке существуют более свежие Hynix A-Die с более высоким разгонным потенциалом.

Первоначальный тест чипов с помощью переходников SODIMM-DIMM прошел успешно на частоте 5200 МГц. Далее, после отсоединения микросхем от донорских планок, на них был нанесен припой и они отправились в специализированную планку-тестер KZT DDR5x8-D стоимостью 50 000 р.

Проверка на дампе ADATA AX5U6400C3216G-DCLARWH не выявила ошибок, поэтому последовал следующий этап, где на пустые модули DIMM устанавливались чипы от SODIMM.

После монтажа была попытка залить прошивку с частотой 6600 и 6800 МГц, но в данных конфигурациях память выдавала ошибки, так что в итоге решено было остановиться на 6000 МГц CL30. Готовые планки промыли в ультразвуковой ванне и протестировали на AMD и Intel в течение продолжительного времени.

Самодельная RAM прошла все тесты, а энтузиаст провел краткий расчет стоимости готового комплекта. Так как он приобретал SODIMM еще в начале декабря по 10 000 р. за штуку, то он значительно сэкономил. В настоящий момент память аналогичная Hynix HMCG78MEBSA092N начинается от 18 000 р., и с учетом стоимости текстолита итоговая сумма располагается в районе 20 000 р.

Но даже при таких условиях переделка памяти позволяет сократить суммарные расходы на 10 000 р., поскольку самые недорогие модули DIMM DDR5-6000 CL30 стоят в рознице приблизительно 25 000 р.

Впрочем, для обычных пользователей, которые не имеют оборудования и соответствующих навыков, рациональнее будет купить новую ОЗУ. В таком случае они дополнительно получают не только ARGB-радиаторы, но и гарантию.