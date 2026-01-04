Видеокарта обладает внушительными характеристиками и отлично разгоняется

Олдфаги помнят о существовании в портфеле Micro-Star International бренда Lightning, которым компания идентифицировала некоторые ультратоповые версии своих графических ускорителей. После GeForce RTX 2080 Ti его использование было поставлено на паузу, но в 2026 году MSI решила возродить его.

Несколько дней назад MSI выпустила тизер, на котором была запечатлена модель GeForce RTX 5090 Special Edition. Как указывает WCCFtech, Lightning и Special Edition — это не одно и то же, а разные варианты GeForce RTX 5090. Изображения, опубликованные на HWBot, подтверждают данный тезис.

2 января GeForce RTX 5090 Lightning засветилась в таблице результатов 3DMark Time Spy. Видеокарта набрала 53 207 баллов и заняла верхнюю строчку в таблице лидеров. К настоящему моменту на HWBot появилось больше записей, что указывает на снятие эмбарго.

Рекорд был поставлен с применением процессора Core i9-14900KF и материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Частота GPU достигла 3457 МГц, а видеопамять была разогнана до 18 000 МГц (36 Гбит/с), что означает рост на 28% по сравнению с заводским значением.

В процессе тестирования температура графического процессора составила 6 °C, что явно намекает на использование экзотических методов охлаждения, например, жидкого азота. По предположению WCCFtech MSI готовится анонсу GeForce RTX 5090 Lightning и установлению на ней мирового рекорда.

Для обеспечения широких возможностей оверклокинга в новинке распаяна пара разъемов 12V-2x6. Подобный конструктив также встречается у GALAX GeForce RTX 5090D (5090D V2) HOF OC LAB XOC Limited Edition. ASUS в свою очередь предпочитает комбинировать 12V-2x6 с GC-HPWR.

Изображение печатной платы, именованной как "MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER", демонстрирует 40 фазную систему питания и 32 ГБ VRAM. Кулер же отсутствует по причине монтажа специализированной системы охлаждения. Ожидается, что в скором времени MSI опубликует больше информации о карте.